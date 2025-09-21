الأحد   
    قناة 12 العبرية: لبيد وليبرمان وغولان وآيزنكوت يعلنون تشكيل هيئة معارضة لإسقاط حكومة نتنياهو ويطالبون بينيت وغانتس بالانضمام إليهم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي بالتزامن مع تفجير جيش الاحتلال مدرعة مفخخة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

      المتحدثة باسم المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بغزة: النازحون يتجهون لجنوب غزة دون أماكن كافية أو أمان

      وسائل إعلام إسرائيلية: “إسرائيل” طُردت من المعرض السياحي المركزي في إيطاليا وهو المعرض السياحي الأكبر في الدولة الأوروبية

