الأحد   
   21 09 2025   
   28 ربيع الأول 1447   
   بيروت 04:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مدير عام وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش: استهداف الطواقم الطبية يُعد جريمة تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي ويجب حماية الطواقم الطبية وفق اتفاقية جنيف وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدير عام وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش: الاحتلال قتل 1700 كادر طبي خلال الحرب ضمن محاولاته لضرب عمل المشافي وإخراجها عن الخدمة و اعتقل أكثر من 360 كادرًا طبيًا منذ بداية العدوان وما يزال عددٌ منهم يتعرّض للتعذيب داخل السجون

      مدير عام وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش: الاحتلال قتل 1700 كادر طبي خلال الحرب ضمن محاولاته لضرب عمل المشافي وإخراجها عن الخدمة و اعتقل أكثر من 360 كادرًا طبيًا منذ بداية العدوان وما يزال عددٌ منهم يتعرّض للتعذيب داخل السجون

      استشهاد الطبيب أشرف محمد أبو محسن وزوجته وأطفاله جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

      استشهاد الطبيب أشرف محمد أبو محسن وزوجته وأطفاله جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

      قوات الاحتلال تعتقل شاباً بعد مداهمة منزله ببلدة تل غرب مدينة نابلس و تعتقل وليد الصليب ونجله ابراهيم خلال اقتحام بلدة صيدا شمال طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة

      قوات الاحتلال تعتقل شاباً بعد مداهمة منزله ببلدة تل غرب مدينة نابلس و تعتقل وليد الصليب ونجله ابراهيم خلال اقتحام بلدة صيدا شمال طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة