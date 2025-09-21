الأحد
21 09 2025
28 ربيع الأول 1447
بيروت 04:48
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأحد
28 ربيع الأول 1447
الإمساك
05:03
صلاة الصبح
05:11
الشروق
06:25
الظهر
12:31
العصر
16:00
المغرب
18:55
العشاء
19:46
منتصف الليل
23:54
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
قوات الاحتلال تعتقل شاباً بعد مداهمة منزله ببلدة تل غرب مدينة نابلس و تعتقل وليد الصليب ونجله ابراهيم خلال اقتحام بلدة صيدا شمال طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة
21-09-2025 03:37 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
مدير عام وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش: استهداف الطواقم الطبية يُعد جريمة تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي ويجب حماية الطواقم الطبية وفق اتفاقية جنيف وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي
03:41
مدير عام وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش: الاحتلال قتل 1700 كادر طبي خلال الحرب ضمن محاولاته لضرب عمل المشافي وإخراجها عن الخدمة و اعتقل أكثر من 360 كادرًا طبيًا منذ بداية العدوان وما يزال عددٌ منهم يتعرّض للتعذيب داخل السجون
03:40
استشهاد الطبيب أشرف محمد أبو محسن وزوجته وأطفاله جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
03:39