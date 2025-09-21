الأحد
21 09 2025
28 ربيع الأول 1447
بيروت 01:44
الأحد
28 ربيع الأول 1447
الإمساك
05:03
صلاة الصبح
05:11
الشروق
06:25
الظهر
12:31
العصر
16:00
المغرب
18:55
العشاء
19:46
منتصف الليل
23:54
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
عاجل
ترامب: إذا لم تعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلينا فستحدث أمور سيئة
21-09-2025 00:35 صباحًا
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
التلغراف: رئيس وزراء بريطانيا سيصدر بيانا اليوم الأحد يؤكد عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية
01:38
4 شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة الحداد قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة
01:37
“المرصد السوري لحقوق الانسان” : مقتل خمس نساء وطفلين في قرية أم التينة في بلدة دير حافر بريف حلب شمال سوريا بقصف شنّه عناصر من الجيش السوري
01:28