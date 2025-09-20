الأحد   
   21 09 2025   
   28 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:06
    مصادر في مستشفيات غزة: 91 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 76 في مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الدفاع ورئيس الأركان في اليمن: الأعداء سيرون بأم أعينهم ما لم يحسبوا له ألف حساب

      الرئيس المشاط: ماضون بثورتنا لاستعادة كل حقوق شعبنا وإسناد فلسطين ومعاقبة العدو وتعزيز وحدة أمتنا

      وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في اليمن: نؤكد استمرار ضرباتنا في البحار وصولاً إلى عمق الأراضي المحتلة حتى يتوقف العدو عدوانه وحصاره

