    مصدر في مستشفى الشفاء: 4 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر في مستشفيات غزة: 91 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 76 في مدينة غزة

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون شمال غرب جنين وتعتقل فلسطينيا

      الناتو يجتمع بعد خرق الطائرات الروسية أجواء إستونيا

