السبت   
   20 09 2025   
   27 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:43
    الرئيس بزشكيان: تفعيل “العقوبات” لا يستطيع عرقلة طريقنا نحو التقدم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طيران الاحتلال يدمر بنايتين سكنيتين قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة

      طيران الاحتلال المسير يلقي قنابل على مدرسة “أبو عاصي” التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ الشمالي شمال غرب مدينة غزة

      إذاعة جيش الاحتلال: إصابة أحد جنود الاحتلال برصاص قناص فلسطيني، في شمال مدينة غزة

