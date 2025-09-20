السبت   
   20 09 2025   
   27 ربيع الأول 1447   
   بيروت 13:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نيويورك تايمز عن مسؤول في وزارة دفاع بولندا: لا شك لدينا في أن الهجوم الروسي بطائرات مسيرة كان غزوا متعمدا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بريطانيا | اضطرابات في مطارات أوروبية كبرى جراء هجوم إلكتروني على مزود خدمات

      بريطانيا | اضطرابات في مطارات أوروبية كبرى جراء هجوم إلكتروني على مزود خدمات

      مصادر في مستشفيات القطاع: 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 43 في مدينة غزة

      مصادر في مستشفيات القطاع: 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 43 في مدينة غزة

      6 شهداء باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة المشاهرة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

      6 شهداء باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة المشاهرة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة