    مصدر في الإسعاف والطوارئ في غزة: 5 شهداء بينهم طفلتان في غارة صهيونية على منازل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر في مستشفيات قطاع غزة: 36 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 في مدينة غزة 

      فرنسا | عشر دول غربية تستعد للاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر في نيويورك

      مصادر في مستشفيات القطاع: 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 26 في مدينة غزة

