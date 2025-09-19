السبت   
    مراسل المنار: اللجنة الخماسية تعقد اجتماعا غدا في رأس الناقورة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      منظمة العفو الدولية: الفيتو الأمريكي السادس على قرار وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى هو بمثابة ضوء أخضر لحملة الإبادة الإسرائيلية في غزة

      الخارجية البرتغالية: البرتغال ستعترف رسمياً بدولة فلسطين الأحد

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم قرية بيت الروش التحتا غربي دورا قضاء الخليل بالضفة الغربية

