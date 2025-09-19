الشيخ قاسم: في 20 أيلول سنة 2024 أغار العدو الإسرائيلي على مركز اجتماع لقادة الرضوان في الضاحية الجنوبية واستشهد 18 شهيدا وحوالي 50 شهيدا من المدنيين من الرجال والنساء والأطفال