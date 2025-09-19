الجمعة   
   19 09 2025   
   26 ربيع الأول 1447   
   بيروت 17:12
    الشيخ قاسم: في 20 أيلول سنة 2024 أغار العدو الإسرائيلي على مركز اجتماع لقادة الرضوان في الضاحية الجنوبية واستشهد 18 شهيدا وحوالي 50 شهيدا من المدنيين من الرجال والنساء والأطفال

