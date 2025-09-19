الجمعة   
   19 09 2025   
   26 ربيع الأول 1447   
   بيروت 17:12
    عاجل

    وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله: هذه العملية البطولية تؤكد مرة اخرى ان روح المقاومة في الأمة هي روح متأصلة وأن عزيمة ‏المؤمنين بتحرير فلسطين والمقدسات عزيمة راسخة لا تتزعزع

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: “إسرائيل” وصلت إلى ذروة الإجرام والتوحش وعدم التقيد بأي قاعدة إنسانية أو قانونية وذلك بمؤازرة كاملة من الإدارة الأميركية

      الشيخ قاسم: المنطقة بأسرها أمام منعطف سياسي استثنائي خطير

      مراسل المنار : الطيران المسّير المعادي يغير بصاروخ على ارض مفتوحة في بلدة حاروف

