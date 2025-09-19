الجمعة   
   19 09 2025   
   26 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:39
    مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف سيارة بمحاذاة مدخل مستشفى تبنين الحكومي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلتين صوتيتين على حفارة في بلدة عديسة

      الاحتلال يغلق معبر الكرامة مع الأردن بالاتجاهين لليوم الثاني

      مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة: تسجيل 28 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون الخامسة في تموز وأغسطس

