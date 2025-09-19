الجمعة   
   19 09 2025   
   26 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:01
    اليونيفل: ندعو الجيش الإسرائيلي للتوقف الفوري عن شن أي غارات والالتزام بالانسحاب الكامل من أراضي لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجلس الأمن يصوّت على إعادة العقوبات على إيران

      ميناء إيطالي يمنع دخول شاحنتين تحملان أسلحة للعدو

      اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك لقرار مجلس الأمن 1701 وتهديد للاستقرار الهش

