الجمعة   
   19 09 2025   
   26 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:28
    عاجل

    مجمع ناصر الطبي: استشــــهاد طفلين وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين في مواصي خانيونس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على محيط شارع 8 جنوبي حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

      هواوي تعلن إطلاق منظومتي حوسبة جديدتين للذكاء الاصطناعي

      الصين تحظر رقائق إنفيديا وتراهن على البدائل المحلية

