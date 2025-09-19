الجمعة   
   19 09 2025   
   26 ربيع الأول 1447   
   بيروت 07:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وسائل “اعلام اسرائيلية”: مرفأ رافينا في إيطاليا منع دخول سفن تحمل شحنات عسكرية إلى “إسرائيل” بعد احتجاج عمال المرفأ ضد الحرب على غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الصحافة اليوم: 19-9-2025

      الصحافة اليوم: 19-9-2025

      كوريا الشمالية | كيم جونغ أون يشرف على اختبار طائرة هجومية مسيّرة

      كوريا الشمالية | كيم جونغ أون يشرف على اختبار طائرة هجومية مسيّرة

      مصدر في مستشفى شهداء الأقصى: مصابون في قصف طائرات إسرائيلية تجمعا لمواطنين وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      مصدر في مستشفى شهداء الأقصى: مصابون في قصف طائرات إسرائيلية تجمعا لمواطنين وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة