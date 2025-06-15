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   15 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
   بيروت 18:04
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    المصدر الامني الباكستاني للمنار :أخبار الدعم البكستاني التي ينشرها الإعلام الصهيوني هو محاولة تضخيم العدوان الصهيوني ضد إيران ومنحه صبغة إقليمية بهدف جرّ الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في العدوان