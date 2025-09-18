الخميس   
   18 09 2025   
   25 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:53
    عاجل

    النائب حسن فضل الله : العدوان يزيد شعبنا تمسكا بقناعاته وخياراته ونهج المقاومة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حزب الله في تواصل جديد مع الرئاسة الاولى.. وخط مفتوح مع الجيش

      دوي صفارات الإنذار في وسط فلسطين المحتلة بعد اطلاق صاروخ من اليمن

      الرئيس اللبناني يدين الغارات الاسرائيلية التي استهدفت قرى وبلدات جنوبية: صمت الدول الراعية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات

