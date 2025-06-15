الأحد   
   15 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
   بيروت 18:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس الامريكي دونالد ترامب: على “إسرائيل” وإيران الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار وسنتوصل الى سلام بينهم قريباً