الأحد   
   15 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
   بيروت 18:05
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    وزير الإعلام الإيراني: جنودنا حاضرون بقوة في الميدان وسنتعامل بحزم مع أي عناصر خائنة تتعاون مع العدو