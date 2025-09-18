الخميس   
   18 09 2025   
   25 ربيع الأول 1447   
   بيروت 10:00
    عاجل

    مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كتائب المجاهدين: تمكن مجاهدونا من استهداف دبابة “ميركافاه” بقذيفة “سَعير” وإصابتها بشكل مباشر بمنطقة المصلبة في حي الزيتون بغزة

      مراسل المنار : الطيران المسّير المعادي يستهدف بصاروخين بلدة شبعا من دون اصابات

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية استهدفت “خلة المحافر” جنوب بلدة عديسة بقنبلتين

