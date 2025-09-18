الخميس   
   18 09 2025   
   25 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:59
    مراسل المنار : الطيران المسّير المعادي يستهدف بصاروخين بلدة شبعا من دون اصابات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة

      كتائب المجاهدين: تمكن مجاهدونا من استهداف دبابة “ميركافاه” بقذيفة “سَعير” وإصابتها بشكل مباشر بمنطقة المصلبة في حي الزيتون بغزة

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية استهدفت “خلة المحافر” جنوب بلدة عديسة بقنبلتين

