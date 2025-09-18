الخميس   
    مصادر فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمبان سكنية جنوب وشمال مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ‫‫مراسل المنار: شهيدان و8 إصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بمحيط مستشفى القدس في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

      وزارة الدفاع الروسية: الدفاع الجوي دمّر 43 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة

      وزير الدفاع الصيني: الجيش مستعد للتعاطي مع جميع الأطراف لإجراء مناقشات مفتوحة حول الأمن العالمي

