الأحد   
   15 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
   بيروت 16:32
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    إعلام العدو: إطلاق صواريخ بالستية من إيران اتجاه “إسرائيل”