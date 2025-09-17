الأربعاء   
   17 09 2025   
   24 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “لقاء الأحزاب القومية” بحث مع سفير الجزائر سُبل مواجهة الاحتلال الصهيوني ومشروعه التوسّعي

      زار وفد من “لقاء القوى والأحزاب القومية” في لبنان، يوم الأربعاء، السفير الجزائري في بيروت، كمال بو شامة، وجرى البحث في الأوضاع الإقليمية وسُبل مواجهة الشعوب للاحتلال الصهيوني ومشروعه التوسّعي.

      وشدّد المجتمعون على أن “الجزائر، دولةً وشعبًا، ستبقى في مقدّمة الصراع، ثابتةً غير مُساوِمة على مبدأ أن فلسطين من النهر إلى البحر لأهلها، وأن لا سلام في المنطقة دون استعادة الأرض وعودة أهلها إليها”.

      وأشار المجتمعون إلى أن “لغة الإدانة التي خرجت بها القمة العربية الإسلامية الأخيرة لم تَعُد مجدية أمام عملية الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة، وأمام إعلان الخريطة الجديدة لما يُسمّى مشروع إسرائيل الكبرى”، ودعوا إلى “اتخاذ خطوات فعلية توقف العدوّ عن إيغاله في الإجرام والإرهاب”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام