مجاهدو كتائب القسام بالاشتراك مع كتائب المجاهدين استهدفوا تحشّدات العدو الإسرائيلي قرب مفترق مرتجى جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بعدد من الصواريخ من عيار 107 ملم