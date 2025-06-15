الأحد   
   15 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
   بيروت 16:33
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    الكيان الصهيوني استهداف شارع ولي عصر في العاصمة الإيرانية طهران في ساعة الذروة وكان استهداف مباشر للمدنيين الذين كانوا يتجولون قرب المحال والأسواق التجارية