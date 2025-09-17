الأربعاء   
   17 09 2025   
   24 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:56
    النائب فضل الله: لم نجد إلى اليوم أي اجراءات عملية بملف إعادة الإعمار بل تتعمد الحكومة إهمال هذا الملف لأغراض داخلية وبأوامر خارجية والدليل على ذلك أن موازنتها لم تتضمن أي شيء حول الملف

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ايران | بقائي في الذكرى السنوية الاولى لتفجيرات البايجر في لبنان: جريمة اسرائيلية إرهابية غير مسبوقة

      النائب فضل الله: في ظل الاعتداءات المستمرة على لبنان الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها الكاملة

      النائب فضل الله: بعض من في الحكومة لم يعد يعبأ بالإخلال بالتزاماتها ولا هم لهم في عمرها القصير المتبقي إلا بالتفريط بما يضمنه الدستور والوثيقة الوطنية

