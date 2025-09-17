النائب فضل الله: لم نجد إلى اليوم أي اجراءات عملية بملف إعادة الإعمار بل تتعمد الحكومة إهمال هذا الملف لأغراض داخلية وبأوامر خارجية والدليل على ذلك أن موازنتها لم تتضمن أي شيء حول الملف