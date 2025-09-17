الأربعاء   
    طائرات الاحتلال تقصف مبنى المعتصم مقابل مدرسة التابعين في شارع النفق بمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تفجر 5 مدرعات مفخخة بين المنازل محيط شارع 8 جنوب مدينة غزة

      وزارة الخارجيّة الكندية: ندعو إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم وتقديم المساعدات دون قيود وإطلاق سراح جميع الرهائن

      وزارة الخارجيّة الكندية: الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة مروع ويفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد إطلاق سراح الرهائن

