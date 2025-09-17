الأربعاء   
   17 09 2025   
   24 ربيع الأول 1447   
   بيروت 02:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة طبازة في مخيم 5 بالنصيرات وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس وزراء اسكتلندا : الصمت والتقاعس في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة ليسا خياراً ويجب محاسبة “الحكومة الإسرائيلية” وفرض العقوبات عليها

      رئيس وزراء اسكتلندا : الصمت والتقاعس في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة ليسا خياراً ويجب محاسبة “الحكومة الإسرائيلية” وفرض العقوبات عليها

      الإسعاف والطوارئ في غزة: شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة

      الإسعاف والطوارئ في غزة: شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة

      رئيس الوزراء البلجيكي: سندعم أي عقوبات يقترحها الاتحاد الأوروبي على “إسرائيل” دون أي نقاش

      رئيس الوزراء البلجيكي: سندعم أي عقوبات يقترحها الاتحاد الأوروبي على “إسرائيل” دون أي نقاش