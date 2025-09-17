الأربعاء   
    وزارة الخارجية اليمنية: نؤكّد حرص اليمن على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتعزيز الأمن البحري يستوجب مغادرة الأساطيل العسكرية الأجنبية التي لا شرعية لتواجدها

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة طبازة في مخيم 5 بالنصيرات وسط قطاع غزة

      حركة الجهاد الإسلامي: زيارة وزير خارجية أميركا إلى فلسطين المحتلة هي بمثابة إعلان سافر بتبني إدارة ترامب لجرائم الحرب

      اطلاق فعاليات الذكرى السنوية لاستشهاد سيد شهداء الامة والسيد الهاشمي

