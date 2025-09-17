وزارة الخارجية اليمنية: نؤكّد حرص اليمن على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتعزيز الأمن البحري يستوجب مغادرة الأساطيل العسكرية الأجنبية التي لا شرعية لتواجدها