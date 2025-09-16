الثلاثاء   
    القوات المسلحة اليمنية تعلن قصف هدف حسّاس في يافا المحتلَّة واستهداف “مطار رامون” في أُمِ الرشراش إسناداً لغزة ورداً على العدوان على البلاد

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ملك إسبانيا يندد بـ”معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء” في غزة

      كولومبيا تعلق شراء الأسلحة من الولايات المتحدة

      إسبانيا تلغي صفقتين مع شركات إسرائيلية بقيمة مليار يورو

