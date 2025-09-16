الثلاثاء   
    القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية سببت حالة إرباك كبيرة لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها وتم إفشال دخولها للعمق

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      صبرا وشاتيلا.. ذاكرة المجزرة تتحول إلى عهد بالمقاومة

      عدوان للكيان الإسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة والدفاعات الجوية اليمنية تتصدى

      حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيدين الأمينين العامين

