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رئيس مكتب التوجيه السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية : صواريخ إيران القديمة خلقت ليلة صعبة في “تل أبيب” وإذا دخلت التقنيات الأحدث إلى الميدان فإن النظام الصهيوني سيفهم القوة الحقيقية لإيران