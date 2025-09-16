الثلاثاء   
   16 09 2025   
   23 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:09
    رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة التي تعتبر منطقة حيوية لحماس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عون اطّلع من رسامني على خطة تطوير قطاع الطيران المدني 

      حماس: تعلم الإدارة الأمريكية أن مجرم الحرب نتنياهو يعمل على تدمير كل فرص الوصول إلى اتفاق يُفضي إلى الإفراج عن الأسرى ووقف حرب الإبادة الوحشية على القطاع

      حماس: تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن تصعيد حرب الإبادة الوحشية في غزة بفعل الدعم وسياسة التضليل التي تنتهجها للتغطية على جرائم حرب الاحتلال التي يشهدها العالم منذ قرابة العامين

