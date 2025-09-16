الجهاد الاسلامي: زيارة روبيو إلى حائط البراق وجدول زياراته الذي تضمن إجراء جولة في مدينة القدس هو إعلان صريح بأن إدارة ترامب تشجع الكيان الغاصب على المضي في سياسات ضم الضفة وتهويد المقدسات وتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه