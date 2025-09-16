الجهاد الاسلامي: تصعيد كيان الاحتلال إجرامه بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الامريكي إلى فلسطين المحتلة هي بمثابة إعلان سافر بتبني إدارة ترامب لجرائم الحرب والهمجية التي يرتكبها جيش الاحتلال وهي الجرائم التي بررتها تصريحات روبيو وسلوكه