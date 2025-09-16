الثلاثاء   
    الجهاد الإسلامي: تصعيد العدوان الوحشي والهمجي لجيش الاحتلال ضد مدينة غزة الليلة الماضية هو بمثابة رد من حكومة مجرمي الحرب في الكيان بالنار على القمة العربية – الإسلامية في الدوحة وعلى مقرراتها

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الخارجية الاسبانية: سنستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على تصريحات ساعر “غير المقبولة”

      وزارة الصحة في غزة: ازدحام شديد في أقسام الطوارئ فيما تبقى من مستشفيات عاملة بمدينة غزة

      الجهاد الاسلامي:  زيارة روبيو إلى حائط البراق وجدول زياراته الذي تضمن إجراء جولة في مدينة القدس هو إعلان صريح بأن إدارة ترامب تشجع الكيان الغاصب على المضي في سياسات ضم الضفة وتهويد المقدسات وتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه

