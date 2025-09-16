الثلاثاء   
    مصادر فلسطينية: 46 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة في غزة: ازدحام شديد في أقسام الطوارئ فيما تبقى من مستشفيات عاملة بمدينة غزة

      الجهاد الاسلامي:  زيارة روبيو إلى حائط البراق وجدول زياراته الذي تضمن إجراء جولة في مدينة القدس هو إعلان صريح بأن إدارة ترامب تشجع الكيان الغاصب على المضي في سياسات ضم الضفة وتهويد المقدسات وتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه

      الجهاد الاسلامي: تصعيد كيان الاحتلال إجرامه بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الامريكي إلى فلسطين المحتلة هي بمثابة إعلان سافر بتبني إدارة ترامب لجرائم الحرب والهمجية التي يرتكبها جيش الاحتلال وهي الجرائم التي بررتها تصريحات روبيو وسلوكه

