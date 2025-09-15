الإثنين   
    وزارة الصحة اللبنانية: 12 جريحًا بينهم 4 اطفال منهم اثنان بحال حرجة و7 نساء كحصيلة نهائية لغارة العدو على النبطية

      في مستشفى الرسول الأعظم.. تبرع مزدوج يزرع الأمل برعاية وزارة الصحة

      إقفال حضانة في برج الشمالي جنوبًا لعدم استيفائها الشروط الصحية ومعايير الأمان

      الصحة اللبنانية: تأمين الدواء وجودته في مقدمة سلّم الأولويات

