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   19 ذو الحجة 1446   
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    مراسل المنار : قوات العدو تطلق رشقات رشاشة بإتجاه وادي “قطمون” شرق بلدة رميش

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      2.7K11:59

      قوات العدو تطلق رشقات رشاشة بإتجاه وادي “قطمون” شرق زبلدة #رميش