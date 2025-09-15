الإثنين   
     السوداني: يجب وضع خارطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار في غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

       الرئيس بزشكيان: على المجتمع الدولي التوقف عن لعبة ازدواجية المعايير في ممارسة القانون الدولي

       الرئيس الإيراني: إسرائيل تواصل هجماتها وإفلاتها من القانون لأنها تحظى بغطاء غربي ويجب مساءلة قادة الكيان الصهيوني وتوحيد صفوفنا في مواجهة هذا الكيان

       الرئيس الإيراني: العدوان الإسرائيلي على قطر هدفه تقويض الجهود الرامية لوقف العدوان على غزة

