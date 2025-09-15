عراقجي: إيران تقف إلى جانب جميع الإخوة والأخوات المسلمين

أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، الذي يزور قطر للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية والعربية، أن بلاده تقف إلى جانب جميع الإخوة والأخوات المسلمين.

وقال عراقجي في رسالة نشرها على منصة “إكس”: “أنا في الدوحة أحمل رسالة واضحة من الشعب الإيراني، مفادها أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب قطر، وفي الواقع إلى جانب جميع الإخوة والأخوات المسلمين، وخاصة في مواجهة الآفة التي تهدد المنطقة بأكملها”.

وانعقدت أمس الأحد في الدوحة أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ومثّل إيران في الاجتماع وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي وصل إلى الدوحة أمس الأحد، حيث ناقش المشاركون مشروع بيان يتعلق بالعدوان الذي شنّه الكيان الإسرائيلي على دولة قطر في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري، واستهدف مقار سكنية لعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية.

المصدر: وكالة ارنا