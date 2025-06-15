الأحد   
   15 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
   بيروت 11:56
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    بيان مشترك من وزارتي النقل والخارجية الصهيونية: أجواء “إسرائيل” مغلقة أمام الطيران المدني بناء على تعليمات الجهات الأمنية