    الحاج حسين الخليل: نتطلع لاستغلال مدّة الاستقرار القائم كفرصة لإجراء نقاش هادئ حول الموضوعات الأساسية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سرايا القدس-كتيبة جنين: مقاتلونا فجروا أمس عبوة ناسفة موجهة من نوع (سجيل 2 ) بجيب عسكري صهيوني على جدار الفاصل بقرية طيبة محققين إصابات مباشرة

      الحاج جسين الخليل: الإعتداء الصهيوني على الدوحة جاء نتيجة الخنوع والسكوت والخذلان العربي عمّا يجري في غزة طيلة سنتيْن هو نتيجة السكوت عن المجازر والتجويع والقتل الممنهج المستمر

      الحاج حسين الخليل: مستعدون لخوض معركة الإنتخابات النيابية بكل ما للكلمة من معنى كما كنا حاضرين في الإنتخابات البلدية

