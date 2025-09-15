الإثنين   
   15 09 2025   
   22 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 1,600 بناية سكنية دمرها الاحتلال في مدينة غزة منذ 11 أغسطس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      منظمة أطباء بلا حدود: مستوى الخسائر البشرية هائل، و”إسرائيل” تستخدم أسلحة فائقة القوة ومصممة لساحات القتال المفتوحة

      منظمة أطباء بلا حدود: مستوى الخسائر البشرية هائل، و”إسرائيل” تستخدم أسلحة فائقة القوة ومصممة لساحات القتال المفتوحة

      منظمة أطباء بلا حدود: ما يحدث في غزة ليس مجرد كارثة إنسانية بل إبادة جماعية ممنهجة لشعب بأكمله

      منظمة أطباء بلا حدود: ما يحدث في غزة ليس مجرد كارثة إنسانية بل إبادة جماعية ممنهجة لشعب بأكمله

      منظمة أطباء بلا حدود: الهروب مستحيل لكبار السن والمرضى بحالات حرجة والحوامل أو الجرحى والباقون خلفهم حُكم عليهم بالإعدام

      منظمة أطباء بلا حدود: الهروب مستحيل لكبار السن والمرضى بحالات حرجة والحوامل أو الجرحى والباقون خلفهم حُكم عليهم بالإعدام