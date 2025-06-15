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   15 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
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    قائد مقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري: عمليات القوات الإيرانية ضد الكيان الصهيوني ستستمر بشكل أكثر تدميراً