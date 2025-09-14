الأحد   
   14 09 2025   
   21 ربيع الأول 1447   
   بيروت 19:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رويترز: رئيس الوزراء الأسباني يُشيد بالمتظاهرين المؤيّدين لفلسطين خلال سباق فويلتا إسبانيا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية: اعتداء “إسرائيل” على قطر تهديد لأمننا القومي

      وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية: اعتداء “إسرائيل” على قطر تهديد لأمننا القومي

      وول ستريت جورنال: “إسرائيل” قد تكون الطرف الخاسر على الأمد الطويل

      وول ستريت جورنال: “إسرائيل” قد تكون الطرف الخاسر على الأمد الطويل

      قطر | انطلاق اجتماع وزاري تحضيرا للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

      قطر | انطلاق اجتماع وزاري تحضيرا للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة