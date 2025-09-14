الأحد   
   14 09 2025   
   21 ربيع الأول 1447   
   بيروت 16:06
    الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذه عملية عسكرية خاصة شرق العاصمة السورية دمشق بعمق 38 كيلومتر داخل الأراضي السورية ومصادرة عدد من الأسلحة والآليات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر عبرية: بعد لقائه بوزير الخارجية الأمريكي نتنياهو يجري اليوم مشاورات أمنية

      نتنياهو خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي: العلاقة بين “إسرائيل” والولايات المتحدة لم تكن يوماً أقوى من الآن

      النائب إبراهيم الموسوي: ما زالت المقاومة في موضع القوة والاقتدار

