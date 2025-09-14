حماس: ندعو المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الانتهاكات وإفادات المعتقلين الفلسطينيين لرفعها إلى المحاكم الدولية والوطنية ذات الاختصاص الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم الفاشية